全球資料儲存暨管理解決方案領導供應商希捷（Seagate）推出相容於S3的儲存雲—Lyve Cloud儲存即服務（storage-as-a-service）平台。Lyve Cloud乃為提供簡便、可靠和高效的服務而設計，可實現不間斷的大容量資料儲存與資料啟動，以利企業從海量的非結構資料中萃取價值。此外，Seagate亦與全球數位基礎設施企業Equinix攜手，合力將Lyve Cloud提供給更多客戶。此項合作可望促成Lyve Cloud未來串連更多雲端服務，並拓展至更廣泛的區域。

Seagate儲存服務執行副總裁暨資訊長Ravi Naik表示，Lyve Cloud是Seagate在大規模資料解決方案領先技術的自然延伸，結合我們在大容量HDD的創新實力與儲存產業的深厚知識，協助客戶啟用更多的高價值資料。根據Seagate Rethink Data報告指出，高達68％的企業資料皆被束之高閣。Lyve Cloud在更靠近資料產生地的都會邊緣（metro edge）提供可靠和高效實惠的雲端儲存方案，讓企業安全且快速地大規模儲存及啟用資料。

透過將Lyve Cloud的基礎架構比鄰於Equinix International Business Exchange（IBXR）資料中心內的Equinix Metal，客戶在都會邊緣便可大規模和高效地使用物件儲存即服務（object storage as a service），並同時運用Equinix Fabric來連結各式各樣的邊緣和雲端應用程式，以支援混合雲及多雲技術架構的發展。此外，Lyve Cloud基礎架構因建置於都會邊緣的主機代管資料中心內，資料的儲存和處理還能更靠近資料的產生地，從而減少延遲。

Equinix策略長Eric Schwartz說道，我們從與Seagate的合作中獲得可觀的綜效，進一步幫助我們的客戶強化數位優勢。在Lyve Cloud和Platform Equinix的輔助下，客戶享有優化、高成本效益的物件儲存服務，創造出真正的組合式雲架構。經由Equinix在都會邊緣中的位置，Lyve Cloud可支援需要儲存及啟用資料的應用場景，以加速推動資料復原、混合雲及多雲環境、裸機儲存服務、人工智慧與機器學習等數位轉型計畫。

Lyve Cloud保障隱私、不會綁住客戶、也不收流量出口（egress）費用，使客戶既能完整保有資料的主控權，還能降低大量資料儲存的總持有成本。Lyve Cloud已取得ISO27001和SOC2認證，符合企業用戶的資料安全需求，亦能為動態與靜態資料提供全天候不間斷的加密防護。

Commvault技術聯盟副總裁Wenceslao Lada指出，企業日益體會到有必要長時間儲存更多的業務關鍵資料，從而確保業務永續性，並發揮資料分析與深度學習的潛力。受惠於Commvault與Seagate Lyve Cloud間的無縫整合和完全相容性，終端用戶現在多了一個強大的雲端儲存選項，能透過可預期的成本結構和簡便的復原功能，毫無後顧之憂地長期保留資料。

萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）資訊長Sudhakar Chilukuri表示，身為資訊長，我對所有解決方案最看重的三大要點是可預測性、安全性和零套牢。Lyve Cloud能面面俱到地滿足這些要求。我們不必更換任何東西，就能輕鬆將Lyve Cloud加進特定的資料工作負載中。對我們來說，選擇一個價格透明、無流量出入口費用、可靠又高效能的雲端儲存策略至關重要。

Seagate的Lyve Cloud和Lyve解決方案乃為管理大量資料而建。此系列包含模組化的軟體與硬體解決方案，可協助當今企業簡化資料的存取、傳輸和管理工作。Lyve Cloud服務將於美國多地與其他多國供應。

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