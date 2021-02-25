【旅遊經 洪書瑱報導】

臺北近郊的陽明山國家公園，於1985年成立，是臺灣第三座國家公園，成立目的為了保存台灣獨有的火山地質景觀－大屯火山群！而值得一提是──臺灣位於環太平洋火山地震帶，雖然各地都有零星的火山地形，但是目前僅發現大屯火山群尚有火山活動紀錄，它不僅是臺灣面積最龐大的火山群，也可能是臺灣本島中唯一的活火山。想了解它嗎？「悅讀陽明山」環境教育課程開始預約了！相關課程免費，主辦單位表示，歡迎各級學校、教師及機關團體等，20人以上團體報名！

走訪小油坑 拜訪火山爺爺(圖：陽管處提供)

面天坪林間步道上放鬆慢行 一起打開五感來體驗(圖：陽管處提供)

認識位於臺北盆地西緣與林口台地交界處的山腳斷層(圖：陽管處提供)

「悅讀陽明山」為陽管處102年時所推出的戶外學習計畫，內容涵蓋了陽明山火山地質、歷史探索、動植物生態等一共11式精選課程。分別再針對國小、國中、高中學生、大學生、教師、機關團體等不同對象來做規劃。實施以來，廣受好評。無論是要探索大屯火山的奧秘、親近自然、還是想要來場健行之旅，亦或者想深入歷史，一同探討人類與自然環境的關係，都有切合的課程。

「悅讀陽明山」11式精選課程：

．適合國小中年級學生的課程：「GO!小小巡守員」、「奇妙的森林與草原」。．適合國小高年級的課程：「火山爺爺的故事」、「溪遊記」。．適合國中生的課程：「七星山考察隊」、「火山觀測最前線」。．適合高中生的課程：「跟著郁永河去探險」。．教師、大學生、機關團體：「陽明山的美麗與契機」、「古往今來陽明山」、「撼動大地的旅程─山腳斷層」、「靜心慢遊面天坪」。

陽管處的環境教育課程主題與校內課程做結合，提供孩子珍貴的自然經驗；從課程中，孩子不僅能學習自然相關知識，親近、聆聽自然，培養關心環境、團隊合作、解決問題的能力，增強核心素養，以及更細微的觀察力、及更寬闊的視野。課程名額採限額，推廣期由陽管處免費提供，參加之單位需自備交通車、午餐與部分場地費，並請自行投保（活動前出具證明文件）。

相關課內容可至陽管處官網或「悅讀陽明山」查詢及報名，選擇課程及3個適合參加之日期 ，提醒每週三與每月最後一個週一不受理。可電詢（02）2861-3601分機803。

(中時新聞網)