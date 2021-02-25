桃醫院長徐永年25日出席聯防會議。（姜霏攝）

中央日前宣布10日起回歸陪探病機制，但當時桃園市政府考量潛在風險，仍維持禁止探病的原則，25日召開區域聯防會議正式宣布，27日起將比照中央的公告，陪病者1名為限、訪客探病每日固定一個時段且每次至多2名。

因部立桃園醫院日前爆發院內感染，導致桃園疫情急速升溫，但在醫護人員及政府的努力之下，桃醫事件已結束，院內也逐漸恢復正常門急診量，桃園市自去年2月24日成立急救責任醫院醫療區域聯防醫療網，透過不分彼此的合作模式整合醫療資源維持地方醫療量能。

目前桃醫狀況良好、醫護人員士氣大增，桃園市政府再度於25日召開會議，討論探陪病原則是否比照中央規定，經由桃園市長鄭文燦、衛生局長王文彥及各院院長討論過後，決定27日起比照中央標準進行，住院病人的陪病者(含照顧服務員)仍以1名為原則，訪客探病每日固定1個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為限，醫院可視情形調整。

談到疫苗相關問題，鄭文燦說，目前已經完成各家責任醫院的造冊，也已經送往中央，日後會再根據中央決定的接種順序、方式來進行。而他也說，日前已建議衛福部，針對這次桃醫事件各醫院衍生的健保支出、防疫支出，能秉持實報實銷的原則，減輕各院的負擔。

另鄭文燦說，目前桃醫沒有收治確診病患，要經過中央的實地勘察後才能進行收治，經過這次事件，也將加強各院的出入管制，包括體溫量測、健保登記等，桃醫及敏盛也已開始使用新的儀器設備，紀錄電子化的資料才能方便未來疫調追蹤。

(中時 )