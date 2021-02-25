工業電腦廠振樺電(8114)宣布，集團及子公司KIOSK Information Systems的Android 10平台通過Google行動服務（Google Mobile Services, GMS）認證，使終端營運商的企業行動裝置管理平台（MDM）將能充分運用Android系統及GMS的所有應用程式。

振樺電指出，隨著行動裝置在零售餐飲及旅遊休閒服務業普及化，企業行動裝置管理平台（MDM）開始重視，如何藉由Android或iOS的相容性，來提升邊緣設備管理系統的效率。

相較於消費性行動裝置和平板電腦而言，強固的KIOSK解決方案擁有更高的耐用性和更強大的周邊設備整合能力。獲得Android 10 GMS認證後的KIOSK，除了提供出色的運算能力和豐富連接埠，並可同時支援多元交易周邊解決方案。

振樺電董事長陳茂強表示，通過此認證為集團與自助服務應用領域的重大里程碑，藉由通過GMS認證，振樺電的Android KIOSK即可安裝Google Play、全面運用GMS服務，可輕鬆享有Google嚴格把關的資安保護，開啟KIOSK使用Goole Play任何應用程式的體驗。

KIOSK Information Systems總裁Kim Kenney補充，公司發現各大零售餐飲及旅遊休閒服務業客戶對於Android GMS的需求與日俱增，希望在既有的基礎架構下，透過Google Play註冊和管理其KIOSK設備。

Kim Kenney表示，憑藉研發團隊的努力，集團的KIOSK現在可透過既有的Android平台系統進行線上統一管理，提供卓越的自助服務體驗，確認KIOSK和振樺電集團在市場上的領先優勢，並使集團能以獨特方式滿足市場上的新興需求。

振樺電因新冠肺炎疫情衝擊POS及KIOSK業務的生產及訂單出貨，2020年自結合併營收80.89億元、年減16.99％，仍創歷史第3高。隨著部分客戶遞延訂單回流，公司預期今年POS及KIOSK業務可望重返正常水準。

同時，振樺電宣布引進電腦品牌大廠華碩(2357)，釋出旗下子公司瑞傳3成股權，透過深度策略結盟，共同打造工業物聯研製中心，可望扮演華碩智聯網（AIoT）技術出海口、取得更多大型客戶新訂單，可望帶動營運穩健成長，公司對今年營運審慎樂觀。

(時報資訊)