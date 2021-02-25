美國德州原油生產與煉油設施，因冰風暴被迫停止運作後，外界預期美國原油庫存量明顯下降。在供應緊張而需求逐步回升下，高盛證估計油價上看75美元。原料己內醯胺（CPL）、EG等石化原料價格上漲帶動，國內尼龍、聚酯、加工絲等產品價格從去年第三季末開始上漲，漲幅已逾一成。今早紡織股上游露喜色，包括遠東新(1402)、力鵬(1447)、集盛(1455)、宜進(1457)等均守住紅盤。

遠東新今早在紡織股中領漲，該公司今年聚脂纖維、紡織業務及投資表現將持續支撐獲利。聚脂纖維受惠歐美相繼響應「環保」理念，分別透過獎勵和政策鼓勵使用回收塑料，遠東新為全球第二大循環經濟供應商，明年事業獲利增幅預估達19%。

其次，疫苗施打進度加快，全球消費動能改善，近期運動衣製造需求持續增加，遠東新今年休閒服飾還有新客戶可期；油價走高帶動PTA景氣逐步回溫；遠東新轉投資亞泥(1102)，去年前3季EPS高達3.09元，今年可望有高配息。最後是Google宣布投資台灣，進駐遠東新遠東通訊園區，入駐開始產生租金收益。

Google台灣今年元月宣布位於Tpark（台北遠東通訊園區）的全新辦公室正式啟用，並宣布計劃在2023年於園區內新增另一座辦公室。Google指出，新辦公室是在美國總部以外首座、且最大的硬體研發基地，將是整合Google AI人工智慧、軟硬體技術的全球創新樞紐。

反應原物料報價走高，加工絲和尼龍粒ASP也都走揚。遠東新去年第四季營收為去年單季最高，達561億元；而力鵬今年第一季的營收年增則是大增逾9成，金額17億元；集盛元月營收年增也有2位數，達8.28億元；宜進去年4Q營收也是整年的單季最高，達9.16億元。

(時報資訊)