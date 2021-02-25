德國運動穿戴用品商Puma預期，新冠肺炎封鎖措施的影響，將持續到第二季，但是也相信全球跑步活動的成長將有助於改善。

執行長Gulden周三對媒體表示，明顯地看到全球在跑步運動出現蓬勃發展；瑜珈和一些戶外活動也表現不錯；Gulden預期，疫情過後，健康活動將持續。

Gulden指出，其樂觀信心來自於2021年的訂單，較前一年上升了約30%，對跑步產品的預定則明顯地較高。

歐洲不確定封鎖何時會結束，Puma在母國德國目前有一半的銷售該品牌產品的商店為關閉的。

Puma預期今年的銷售至少有一溫和的成長，並有上修可能，營業利和淨利將較2020年有顯著改善。

Jefferies投資銀行分析師Grzinic表示，按照Puma謹慎的標準，該公司對前景的措辭仍較分析師預期的更為軟化。Puma周三股價收跌2.1%。

Gulden並提醒，產品運往亞洲的船運貨櫃的短缺，以及未來12個月運費可能翻倍，可能會衝擊到獲利。

執行長表示，Puma將更關注女性市場的開發，為跑步和足球鞋製定更好的女性腳型，並與女性名人例如歌手Dua Lipa和模特兒Cara Delevingne合作。

Gulden希望東京奧運能如期在今年舉行；另外延後一年的歐洲杯足球賽也能在今年正常舉辦。

Puma在去年第四季銷售上升9.1%，來到15.2億歐元；毛利率揚升到48.0%，優於前一年同期的47.3%；稅息前獲利(EBIT)年增14.6%，來到6300萬歐元。

(時報資訊)