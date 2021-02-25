最新面板價格持續上揚，TV面板已經連續9個月上揚，將帶動首季面板業淡季不淡，有望延續強勁獲利表現，友達(2409)今天股價攻頂，暌違將近10年，股價再次見到20元；群創(3481)將在下周召開法說會，盤中最大漲幅亦達到8％，也來到2015年6月以來最高價位。

研調統計，最新電視面板價格月增4.3％～5.8％，較1月漲勢擴大，且連續9個月上漲，回升到2017年8月水準；整體電視平均尺寸今年預估將增加1.7～2吋，對面板用量提升。電視終端產品的庫存量仍在平均之下，第2季電視品牌廠對大尺寸面板的採購量將擴大，對面板報價帶來支撐。

IT面板價格在供不應求及零組件缺貨下，月增2.3～5.8％，連續13個月上漲。另外，受到台積電(2330)將優先出貨車用晶圓，使原先就缺貨的半導體應用面板持續受到排擠效應將呈現持續缺貨狀況。

日本旭硝子上月韓國廠區發生爆炸意外，估計影響全球玻璃基板產能約為0.5％，影響5～6個月的玻璃基板供應，讓面板廠有更多議價空間。

韓系面板廠雖然部分LCD產線關廠時程延後，但目前已陸續關閉部分產線，陸廠新產能開出有限，面板市場供需越來越健康，法人對台系面板廠持續正向看待。

(時報資訊)