在新冠肺炎疫情威脅之下，目前美國政府針對醫療藥品在地化的策略，越來越積極，泰福-KY(6541)指出，公司早就已經打下在美製造生產的基礎，在這個越來越明顯的趨勢中，取得先機。

美國總統拜登在美國時間2月24日正式簽署行政命令，要求盤點針對包括藥品及半導體晶片等四項關鍵產品，以確保供應鏈無虞，避免美國在關鍵物品上，發生短缺的窘境進而影響國家安全。另外，川普時代也曾頒布行政命令，只購買在美國製造的藥品之外，也提出優渥條件來吸引藥廠回到美國。

目前來說，世界最大的藥品原料供應來自中國以及印度，而這次的新冠肺炎疫情猶如當頭棒喝，讓美國政府警覺到依賴國外藥品原料及生產的情況，已經太久太深，這也會高度威脅美國的民眾健康及國家安全。有分析師指出，即使藥品製造回到美國後，可能因為成本增加而提高藥品價格，但不排除消費者願意多花些錢來購買美國製造的藥品。

美國政府開始採取行動來強化在美製造，不僅可以掌控戰略物資，也能確保供應鏈不會斷鏈，同時更能創造更多工作機會，因此美國政府推動藥品在美製造的政策，不管是共和黨的前總統川普，或民主黨的現任總統拜登，都是勢在必行的行政方向。

被美聯邦政府要求只能採購美國製造藥品的單位，如國防部，衛生及公共服務部，退伍軍人事務部等政府機構，在全美藥品市場中，算是一塊大餅，根據統計，美國防部及退伍軍人事務部2019年花費在採購藥品上達125億美元。

(時報資訊)