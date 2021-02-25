後疫情時代企業徵才大爆發。根據104人力銀行統計，景氣持續升溫加上疫情趨緩，帶動工作機會成長，今年2月職缺已破70萬，求職者應把握這波後疫情時代的徵才熱潮。但要從眾多求職競爭者中脫穎而出，英語力是決勝的重要關鍵，尤其取得國際證照，就能獲得許多頂尖企業的優先面試機會，開創理想職涯。

根據「2018年台灣大型企業人才國際化及外語職能管理調查」，有60%的受訪企業，以TOEIC測驗成績做為招募人才英語標準參考，因此TOEIC臺灣區總代理忠欣公司與104人力銀行合作推出「TOEIC Talent－職場英語人才專區」，去年起以網路徵才的方式，讓已有TOEIC測驗成績的求職者可以運用英語優勢，優先取得優質企業職缺的面試機會。而加入職場英語人才專區的「多益認同企業」，人才招募更省時省力，快速對焦英語人才。

「TOEIC Talent－職場英語人才專區」已有重視員工英語能力的44家知名企業加入，目前參與的認同企業涵蓋一般製造業、科技業、金融業、服務業等業別，其中不乏宏碁、中租控股等知名企業。

除了線上徵才，2月24日下午在台北舉行就業博覽會，讓企業和求職者面對面、媒合職缺，共有包括華碩、國泰金控、上銀科技、GAP、誠品、福泰飯店集團、麗緻旅館系統及寶成等12家知名企業參與，釋出近百需要英語力的職缺，吸引近400位求職者報名。

忠欣公司董事長邵作俊指出，TOEIC測驗是職場英語證照的第一品牌。20年來，TOEIC測驗在台灣協助許多求職者找到心目中理想的工作；也讓企業有評估求職者英文能力的依據，招募到適合的人才一起打拚。配合疫情趨緩，求職市場回溫，特別選在年後開春舉辦這場就業博覽會，希望TOEIC證照讓求職者如虎添翼，找到理想的工作，一展所長。

邵作俊表示，去年因疫情的關係，很多企業的人才布局趨向保守，求職機會相對變少，但有不少人還是持續報考TOEIC測驗，為未來做好準備。去年三到五月因防疫考量，減少考場教室座位數，以致考生人數有微幅下降。但疫情趨緩後人數回升，去年六到八月的人數較前三個月成長三成。而今年初疫情相對穩定，一、二月的報名人數已回復到疫情前的水準。

104人力銀行整合招募服務處資深副總經理鍾文雄在就業博覽會中，亦分析後疫情時代求才求職趨勢，及企業國際化與徵才英文能力需求。他指出，今年開工第一天，104人力銀行線上徵才廠商已經近3.5萬家，比去年同期增加16%，二月份工作機會數已達70.2萬個，創近五年同期次高，較去年成長近9%。

從產業面分析，半導體、電資通徵才近15萬人，人才缺口最大；住宿餐飲回升，徵才近12萬人排名第二。觀察近五年的徵才力道，醫療保健相關產業受到疫情影響，加上國產疫苗拚今年上市，整體人力需求也明顯竄升。

在這波求職熱潮中要能搶得先機，英語是重要關鍵。鍾文雄說，根據104人力銀行的調查，去年有招募人才的企業，要求英語文的占81%。徵才有設定英文能力要求的企業中，有四分之一是電子資訊產業，而一般製造業及批發零售業則各占二成，可見最熱門的電子資訊產業徵才時對英語力的重視。

鍾文雄認為，要找到職涯發展與薪資待遇均佳的職務，英語能力相對重要；因此自我學習，參與語文檢定考取證照，就能為履歷自傳增加含金量，取得優勢，在後疫情時代全新出發，成為求職贏家。

(中時新聞網)