昨(24)日國民黨主席江啟臣與民眾黨主席、台北市長柯文哲在藍營智庫所舉辦的論壇上首度同台，使得「藍白合作」的說法受到熱烈討論，但卻引發國民黨內部的不滿，新北市議員葉元之就在政論節目上連珠炮般狂轟江啟臣，認為江為了個人聲勢，棄整個黨的發展於不顧；連主持人謝震武都忍不住插嘴表示，如果都不打斷，葉元之好像可以連續狂罵2個小時。

葉元之昨晚在政論節目「新聞面對面」中痛批江啟臣，認為江目前嘗試與柯文哲合作根本就是在飲鴆止渴。葉元之指出，他第一時間聽到這起合作非常錯愕，質疑江怎會找柯這種人來合作？柯文哲不僅在理念、為人都與國民黨大相逕庭，柯文哲在2014年選舉時是如何霸凌國民黨的過程歷歷在目，市長任內把過去16年國民黨在北市的政績批得一文不值，這種人竟然還可以跟國民黨談合作？

「柯文哲在2015年曾說過，他最討厭的三樣東西：蚊子、蟑螂跟國民黨。」葉元之直言，柯文哲從來都不喜歡國民黨，不曉得柯是以怎麼樣的心態來參加論壇的？

而江啟臣邀請柯文哲的心態，葉元之認為，與其說是國民黨要拉攏民眾黨來對抗民進黨，不如說是江啟臣要利用柯文哲的聲量，對抗韓國瑜、趙少康的勢力，要鞏固黨主席大位、爭取連任，葉元之痛批，江啟臣利用柯文哲來造勢，根本就是棄全國民黨的發展於不顧。

但江啟臣昨上午已對外否認上述說法，並稱自己不需靠柯來拉抬聲勢。對此，葉元之打臉說「根本就是啊」，直言江啟臣在會後喜孜孜表示國民黨的聲量大增、反觀民眾黨的聲量都沒甚麼提升。葉元之傻眼表示，這是因為國民黨內就此事已經炸鍋了，大家都在批評、累積負面聲量，數字當然高啊！

現在柯文哲變成了「小藍」，這件事我們在2014年可以想像嗎？葉元之表示，柯文哲這個人在本質上就不能夠信任，他當初可以反咬扶植他的民進黨一口，未來也一定會成為國民黨的隱憂，更不用說他現在背後還有一個民眾黨，如果未來柯文哲為了維持民眾黨，「變成下一個宋楚瑜，每4年就跑出來選一次總統跟國民黨分票，這樣國民黨還能忍受嗎？」

說到這裡，主持人謝震武不禁打斷，表示「如果我都不說話，你是不是可以連續講2個小時？」葉元之笑回因為此事對於國民黨相當重要，黨的事情與他們息息相關，所以他會很激烈。

(中時新聞網)