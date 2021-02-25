台灣指標性原創音樂節品牌「春浪音樂節」今年邁入第十六周年，宣告將在4月23日至4月25日展開全新年度升級版演出計劃！本次活動名稱為「2021春浪音樂節．海線」，有別於以往在墾丁，此次春浪從最南端跨越至最北端，選在場地「半島秘境」盛大舉辦！第16週年，全新升級版春浪將結合免裝備豪華露營體驗以及流行音樂、電子音樂與世界音樂三種不同類型的聽覺饗宴，更搭上特邀精選美食市集以及場地的無敵海景，將為所有觀眾打造一場難忘又浪漫的音樂之旅！

此次春浪舉辦三天共邀請21組卡司輪番開唱，至今已陸續曝光13組卡司陣容中，由伍佰 & China Blue領軍打頭陣，搭上魏如萱 waa wei、美秀集團、持修、J.Sheon、蕭秉治、拍謝少年、婁峻碩SHOU、JADE、顯然樂隊、原子邦妮Astro Bunny、夕陽武士和JADE EYES 孔雀眼。秉持音樂“傳承”的精神，挑選的卡司從經典不敗到樂壇新勢力，節目精心設計結合多樣曲風，只能說來聽就對了！

台灣指標性原創音樂節品牌「春浪音樂節」邁入第十六周年，展開全新年度升級版演出計劃！（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

「2021春浪音樂節．海線」首波卡司正式公佈，由伍佰 & China Blue領軍打頭陣。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

春浪音樂節創辦人沈光遠表示，春浪許久沒在台灣開辦，此次升級版春浪除了為觀眾帶來精彩的Live音樂現場之外，整體活動藝術包裝更是美學升級，首次跨界與藝術家Eszter合作主視覺設計，為春浪打造全新風格形象，並預告三天活動將會為觀眾精心設計現場裝置藝術，歡迎觀眾前來拍照打卡。此次活動更推出限量免裝備豪華露營體驗，讓觀眾沉浸在音樂與美學之餘，更能享受被日出日落以及大海環抱的浪漫！

近年來台灣大大小小的音樂節雨後春筍般出現，讓觀眾有更多聽Live音樂現場的選擇，今年邁入第十六周年的春浪，輩分上來看可說是台灣「長老級」之音樂節。歷經15年的淬鍊，春浪跨足海內外，插旗走遍亞洲十多個城市，主辦單位表示，現在很多人聽到春浪都覺得是老東西，為因應此說法，本次春浪特別推出全新口號「誰跟你老東西！」，歡迎大家前來體驗全新升級版的”老東西”！

「2021春浪音樂節．海線」活動將於4月23日至25日三天在台灣最北端「半島秘境」盛大登場。早鳥票已迅速秒殺售罄，正式預售票將於2月25日中午12點在獨家售票夥伴KLOOK上開賣，可選擇兩日或三日票，兩日票價格為2,800元，可週五或週六前往，三日票售價為3,300元，輕鬆暢玩三天；此外KLOOK更推出獨家交通接駁優惠，淡水捷運站來回半島秘境（北觀處）兩日票加購價399元、三日票加購價599元，等於一個人單趟不到100元。

(科技)