元宵節將至，在台灣有元宵節提燈籠的習俗，祈求前途光明吉祥。大稻埕有間創立了105年的燈籠老店，現在第三代接班人張美美依然會遵循古法，在燈罩上寫書法，不過如今買燈籠的人越來越少，老店的經營也遇到巨大的困難。

大稻埕燈籠飄書香 三代古法傳承高高掛

走在迪化街上，會看到門口掛滿一串串精美燈籠的店鋪，這間店就是從1915年就開始經營的老綿成商行，現任老闆是在家排行老七的張美美，從小就喜歡跟在爸爸身邊學習做燈籠，不過在她20幾歲時，父親突然中風過世，家中頓時失去經濟支柱，張美美便一肩扛起傳承老店的責任。

迪化街百年燈籠店老綿成，在門口掛有各式各樣的燈籠。(攝影/邱子軒)

張美美回憶剛接手店鋪的情景，她表示，當時自己什麼都會做，就是不會寫字，最後是照著父親的字跡描繪，才得以完成有著優美題字的書法燈籠。燈籠上的字有著不同的用途，像是廟宇會寫上神明和廟宇的名字，保佑國泰民安，另外，有些人家家裡添新丁也會掛手寫燈，上面寫著該家族的姓氏，祈求生生不息、薪火相傳。

師傅在燈罩上寫上漂亮書法。(攝影/邱子軒)

承襲父親的手藝，張美美將燈籠店經營的有聲有色，但隨著傳統文化沒落，買燈籠的人逐漸減少，就連以往會大量購入燈籠的祭祀活動，也不如從前興盛。老闆娘表示時代在進步，必須開發新的樣式，像是熱氣球造型、卡通圖案等等，只有不斷推陳出新才不會被淘汰，她堅定地說，雖然現在真的很難做，但還是會把這間燈籠店守住，因為傳統就是傳統，也必須將這間充滿回憶的店鋪永久的傳承下去。

老綿成商行已經創立了105年。(攝影/邱子軒)

(攝影、剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)