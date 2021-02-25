中天美女主播鄭亦真過去因邊吃漢堡、邊播報新聞，率真舉動讓她爆紅，劉亦真還因此被網封為「漢堡姐姐」，她也自稱是「漢堡主播」，親民的劉亦真也不時在網上發文與粉絲互動，而劉亦真昨（24日）則在網上曬穿搭照，她辣穿短版上衣、迷你裙，肩上揹後揹包，青春俏麗模樣宛如高中生。

照片中，鄭亦真身穿短版上衣、迷你百褶裙，她大方露出白嫩蠻腰和一雙大長腿，而鄭亦真肩上則是揹著後揹包，青春俏麗模樣宛如高中生，鄭亦真也發文直呼：「揹書包 上學的感覺 就是青春啊」，網友也紛紛狂讚：「好像學生妹哦！」、「亦真這樣穿也太年輕了」、「瞬間變成少女了」、「毫無違和感」，還有人敲碗要鄭亦真穿高中制服播新聞。

鄭亦真隱約露出白嫩蠻腰，相當俏麗。（圖／取材自新聞主播 鄭亦真臉書）

鄭亦真內外兼具，不僅播報新聞專業，169公分高的她還擁有一雙細長美腿，而私下的鄭亦真熱愛運動，常會打拳擊、泰拳紓壓，而她也不時再網上曬健身房照片，不難看出她是熱愛運動的女孩。

鄭亦真青春俏麗模樣，讓她看起來宛如高中生。（圖／取材自新聞主播 鄭亦真臉書）

鄭亦真除了挑戰在鏡頭前吃漢堡外，她過去也曾穿上旗袍，俏皮扮成電玩人物「春麗」，鄭亦真可愛又火辣的模樣讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，而鄭亦真日前談到這段播報轉變，她則坦言，其實壓力是不增反減，不過鄭亦真仍積極找出亮點「轉戰網路後，一定都是最新內容，現在講滿講飽，反而要準備更多料」。

(中時新聞網)