藍鳥隊21歲內野手小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）被譽為「怪物新秀」，只不過他有一個煩惱，體重過重讓他防守、跑壘都出現阻礙，因此在去年季後執行減重計畫，已經成功減掉42磅(約19公斤)，在發現球衣越來越小、跑更快後，小葛瑞洛感到相當開心。

小葛瑞洛在2019年首度站上大聯盟，繳出打擊率2成72、15轟、69分打點的不錯表現，他當時以鎮守三壘為主，不過防守並不是他的強項，96場比賽中出現17次失誤是全隊最高，隔年他60場比賽都轉守一壘。

守備失誤多也與他體重有關，身高188公分的小葛瑞洛，去年體重為113公斤，體重問題讓他守備範圍變小、移動不夠敏捷，同時也對他的膝蓋造成傷害，有一天他靜下來審慎思考後，告訴自己該減重了，休賽季他成功減重19公斤，如今體重只有94公斤。

「我現在感覺各方面都更快了，在跑壘時感覺很棒，過去每次接完滾地球我都快累死，但現在我可以接5、60顆球都不是問題。」小葛瑞洛甚至還因為過去2季的體能問題向隊友道歉，幸運的是隊友們反過來激勵他，讓他更相信自己。

小葛瑞洛說減肥就像是訓練的「副產品」，過程並不艱辛，期間他聽從隊友建議，從不吃宵夜開始做起，「其實很有趣，每天跟教練一起做日常訓練，漸漸發現衣服尺寸越來越小，真的很開心。」瘦身成功後，教練團表示新球季一、三壘都有可能守。

(中時 )