26歲大陸女星鞠婧禕出身偶像團體，因盛世美顏被封為「4千年一遇美女」，每每出席各大場合或是戲劇演出，總是會掀起粉絲熱烈討論，日前她被捕捉到現身成都機場，簡約時尚又不失性感的穿搭再次引起熱議，讓粉絲陷入戀愛，「她來了春天也來了」。

鞠婧禕22日現身大陸成都機場，她放下一頭蓬鬆長髮，戴著黑色口罩，襯托出她白皙的肌膚，一件軍綠色編織外套內搭短版小可愛，再配上黑色長褲，露出一截纖細的小蠻腰，整體風格看起來俐落又不失性感，一雙清澈大眼望向鏡頭，立刻讓粉絲大暴動。

鞠婧禕的穿搭簡約又不失性感。(圖/翻攝自微博)

女神的神顏讓粉絲激動直呼，「真的太好看了，連拿星巴克都可以這麼美」、「一時之間不知道該叫老公還是叫老婆」、「這個神情我又陷進去了，娥眉微蹙，好不勾人」、「好快樂！愛上大美女太快樂了」、「我愛鞠總小蠻腰」、「好想直接喊我愛妳喔」、「她來了春天也來了」、「今天又帥翻我」。

女神一個抬眼讓粉絲心臟暴擊。(圖/翻攝自微博)

事實上，鞠婧禕近年來工作滿檔，去年和宋威龍、張哲瀚分別合作《漂亮書生》、《如意芳霏》，讓她的人氣更上一層樓，然而人紅是非多，過去她曾因為上綜藝節目，不知道自己幾歲而引起爭議，引來網友狂酸，「這姐要不要去檢查失憶症什麼的」。

(中時新聞網)