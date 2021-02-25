台南市安平區16日發生街頭凶殺案，警方掌握2車7人犯案，蔡秉逸等主嫌6人陸續到案，在警方策動下，最後1名徐姓嫌犯25日凌晨6時15分前往台南市警5分局投案，警方正追查釐清涉案動機。

台南市大年初五發生街頭命案，警方掌握2車7人犯案，9天來已有蔡姓主嫌等6人到案，僅剩在逃的29歲徐嫌，是24日投案劉嫌的小弟，在警方策動下，劉妻打電話要徐嫌出面投案。徐嫌25日凌晨6時許自行前往台南市警5分局投案。

31歲死者王重傑原與綽號蝦米的蔡秉逸為好友，兩人合夥權利車糾紛，卻因財務糾紛結怨並拆夥，過年前就在臉書互嗆輸贏，蔡嫌大年初五得知王男出現在安平區某汽車旅館，教唆7名手下分乘兩車前往尋晦。

被圍毆的王男拿出折疊刀反擊，割傷蘇男，蘇男一方成員群情激憤，也持刀砍殺，王男身中多刀，攔截路邊經過的一輛兩位男大生雙載機車，三貼逃逸。但對方緊追不捨，王男機車最後在永華路2段一家餐廳停車場被撞倒，對方下車再持刀砍殺後離去。

王男傷重不治，慘死街頭，警方掌握2車7人犯案，不只白道追捕，黑道也追殺，王男親友激憤，發出追殺令要報復教唆殺人的蔡秉逸，並到蔡的老家毀損、灑冥紙滋擾，毀損蔡的女友汽車。

跑路的蔡男懷疑是自己前老大陳建文找人所為，在投案前前往開槍報復，將陳建文打成蜂窩，「小弟殺老大」一事引發社會轟動。

徐嫌到案後，安平街頭凶殺案最後1人到案，警方宣告安平街頭凶殺案偵破，強調全案仍會持續追查，釐清犯案動機。

(中時 )