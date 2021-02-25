網紅青青涉嫌聯手陳姓男友強拍Youtuber放火裸照，勒索對方25萬被指仙人跳，因偵查不公開雙方不方便多說什麼，讓外界霧裡看花。不過該事件日前已開庭，青青總算在IG鬆口說出來龍去脈，並曬出證人傳票，證明自己真的沒有仙人跳。

青青在IG限時動態上傳證人傳票，表示把所有被威脅的紀錄和訊息給法官，「真的不期待所有人對我有所諒解，因為我是那麼的不勇敢、且選擇逃避，但無罪的判決也送給支持我的你們，我真的沒看過本票長怎樣…更別說簽」青青感謝在低潮時放火跟她聊聊，及支持她的親友，感恩發生的所有事情促使成長，未來會持續進步。

有名網友看到她的證人傳票，好奇的詢問為何會牽扯到妨害自由？青青直接在IG還原當晚發生的經過，「因為陳男帶人闖進家裡，強行要我離開房間滾出去，私下逼迫放火拍裸照、簽本票，還威脅我如果報警也沒有用，他說他跟管區警方很熟，且如果我報警要對我家人朋友不利」第一次遇到這種情況，青青害怕的不得了，不知道到底能信任誰，只好躲起來，她信誓旦旦的說：「我人真的不在現場，監視器也佐證了，所以是放火告陳男妨害自由，而我一開始也是嫌疑人但後來排除」一口氣傾訴所有事實，青青總算放下心中的大石頭，「把真相說出來的感覺真好，可以很真誠的過生活」。

青青自從爆發仙人跳事件，形象大大受損，也退出JKF女郎，演藝事業停擺，IG也遭到眾多網友洗版，只要PO出任何照片，都會被酸簽本票的事，留言區比貼文還熱鬧，青青索性限制留言數量，甚至不允許留言，不想再被黑粉調侃。

(中時新聞網)