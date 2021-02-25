一名女網友抱怨，最近寶寶出生收到紅包，其中一包是婆婆的朋友包的，因此想要拿走紅包裡一半的錢，令她傻眼問「這樣正常嗎？」貼文曝光後，網友一面倒，要她整包給婆婆，並向婆婆說清楚，寶寶的滿月禮，不會加算該朋友的，要婆婆自己負責。

原PO昨（24）日匿名投稿於臉書粉專《靠北婆婆2.0》，她表示懷胎10個月的寶寶終於在日前出生了，不少親朋好友都前來祝賀，有的送禮、有的包紅包，其中一包是婆婆的朋友包的，但婆婆卻向她表示，朋友會包紅包都是看在她的面子上的，所以要抽走紅包裡面一半的金額，這讓原PO相當傻眼驚呼「這樣正常嗎？我該怎麼回答？」

貼文曝光隨即引發熱烈討論，網友一面倒感嘆「婆婆真的永遠都不會是自己的媽媽」，既然婆婆都表明要抽一半了，就整包給她，省得以後埋怨說個沒完，再來也要請婆婆自行準備滿月禮回贈給朋友，沒道理拿了紅包錢，又不想自己花錢回禮，另外也建議，將紅包給婆婆時，記得要在公公及老公的面前，才不會吃虧。

少部分人替原PO抱不平，認為根本不用理會婆婆，第一次聽到跟孫子爭紅包、計較錢，這樣只會顯得自己很小氣、愛計較，如果照婆婆的邏輯來看，喪禮的白包是不是也要比照辦理？且現在很多紅包都是替小孩存進戶頭，跟孫子拿錢還真是刷新三觀。

(中時新聞網)