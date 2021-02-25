由韓國XLGAMES自行研發、營運的MMORPG線上遊戲《上古世紀R》，今（25）日於LINE POD平台推出全新伺服器「珍（Gene）」，正式開啟台港澳直營，擴展亞洲服務版圖！同時遊戲也將帶來「神之庭院」大規模更新版本，加入副本「伊弗尼爾的黃金聖所」、野怪團戰BOSS「扭曲者安塔倫，以及古代、蓋世無雙裝備等豐富內容，注入全新遊戲趣味。

《上古世紀R》是由天堂之父「宋在京」領導團隊研發的線上遊戲，自2012年在韓國推出至今即將滿10年，深獲廣大玩家的喜愛！有別於大多數MMORPG線上遊戲都會加入自動戰鬥、採集、尋路等，《上古世紀R》將遊戲操作權交給玩家，由玩家手動操控遊戲，能夠更沉浸於上古時代的冒險生存體驗。

XLGAMES PD Ham Yong Jin 表示，《上古世紀R》不侷限於單一國家伺服器，讓玩家可以互相交流，與各國好手一起較勁遊玩，很高興這次能夠透過台港澳直營，擴展我們在亞洲的服務深度，會努力帶來更貼近玩家所需的遊戲內容，和大家一起分享傳統MMORPG的樂趣！

《上古世紀R》正式啟動台港澳直營，開放全新伺服器「珍（Gene）」，玩家可選擇喜愛的矮人或戰魔種族，展開一段非凡的冒險之旅，此外，遊玩時間達到100小時，還能獲得各式虛寶道具，迅速提升角色戰力。XLGAMES並同步提供PLAYWITH伺服器的玩家轉移申請服務，轉移後玩家資料將保存至台灣移交專用伺服器塔陽（Tahyang）。另外在遊戲更新計畫方面，今（25）日率先在塔陽（Tahyang）及亞洲服諾伊（Nui）推出「神之庭院」全新版本，新服「珍（Gene）」也將於後續逐步開放。

「神之庭院」是遊戲世界觀的發源地及中心地區，被視為起初的黎明時代，由女神「Siol」所建造，庭院內還藏著許多不為人知的祕密寶藏，新版本中還將加入副本「伊弗尼爾的黃金聖所」、野怪團戰BOSS「扭曲者安塔倫」以及古代、蓋世無雙裝備等豐富內容，等待玩家前來探索。

「伊弗尼爾的黃金聖所」

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(科技)