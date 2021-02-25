國民黨參與大潭藻礁公投連署，民進黨質疑藍營的目的是為了重啟核四。前民進黨副秘書長李俊毅昨天表示，假如現在是民進黨在野，同樣也會支持藻礁公投。

李俊毅強調，朝野和諧通過法案，做得最好的就是在故總統李登輝執政時期，即使民進黨已第二任中央執政，這部分也沒有做得很好，所有法案通過都是靠民進黨多數，持續下去是危險的。

李俊毅昨天在政論節目上指出，「這跟核四有沒有關係，沒有證據是不要憑感覺，憑感覺不好」。主持人趙少康追問，「民進黨如果是在野黨會怎樣？」李俊毅說，「我們還是會支持（公投）。」

李俊毅認為，這個就是政治操作。民進黨執政希望跟所有政黨保持一個友善關係，即使競爭是不可免，但友善關係是勢必的；硬表決通過法案跟整個朝野和諧地通過，整個社會氣氛是非常不一樣。

對於是否保護藻礁？李俊毅認為，即使在最糟糕的情況下，犧牲一些經濟利益，也應該要保護。藻礁不是用錢就可以重建，不要用錢去計算這個事情。

李俊毅建議，一旦大潭藻礁公投成立，就暫停三接工程，等待全民決定，避免多花錢蓋三接，後續又廢掉。

(中時 )