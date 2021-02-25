大魚大肉又怕胖，有些人會借助減重藥物或「油切膠囊」等產品來控制體重，但市面上不少相關產品卻會帶來腹瀉、油便等困擾。現在國家衛生研究院研究團隊找到方法，只要搭配一種可吸附油脂的特殊材料─中孔洞奈米矽球，就能大幅改善惱人的油便、油屁等問題。

春節長假剛結束，馬上又將迎來228連續假期，放縱飲食的同時，廣告上各式各樣號稱可分解油脂的產品令許多人心動，可是，許多使用者的心聲是，服用完後常會拉油便、放油屁，而且常常在公共場合也止不住，有時褲子、坐墊都有痕跡，甚至得加一塊護墊才能避免發生尷尬的情形。

全球肥胖人口已經超越總人口數的4成，長時間肥胖會帶來許多慢性病，控制體重成為現代人重要的健康課題。(示意圖/康健雜誌提供)

●減重藥物抑制油脂吸收 8成使用者卻有腸胃、油便困擾

國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所羅履維研究員解釋，正常情況下，人們吃進油脂，經過食道、胃，進到十二指腸時，胰臟會分泌脂肪酶，分解油脂，把大的脂肪分子分解成小的脂肪分子，再進入小腸，被人體吸收。

而現在市面上許多利用減低油脂吸收的減重藥物，是以奧利司他（Orlistat）作為主要成分，它是一種脂肪酶抑制劑，能阻止脂肪酶分解脂肪，造成身體無法吸收脂肪。這些無處可去的脂肪怎麼辦？「它會以液態油原來的樣子，從大腸後面（肛門）排出，於是造成油便、油屁。」羅履維說。

羅履維指出，在全球減重藥市場中，以奧利司他（Orlistat）為主要成分的脂肪酶抑制劑類型藥物，市場佔有率超過75％；但是，卻也有高達近8成（79％）的使用者反應有腸胃方面的困擾，只能降低藥物劑量，但也會減低藥物效用，過去也有研究建議搭配大量纖維素，卻可能造成便秘的困擾。

●中孔洞奈米矽球可吸附、膠固化油脂 實驗鼠肛門口潔白乾淨

為了解決這些副作用，羅履維率領的研究團隊發現，一種中孔洞奈米材料（mesoporous silica nanoparticles, MSNs）─中孔洞奈米矽球，能吸附油脂，還能把這些無處可去、原本液態的油脂固化。動物實驗發現，8隻同時使用奧利司他成分藥物與奈米材料的老鼠，全部都沒有出現油便，肛門口潔白乾淨。

而且，這種奈米材料不會影響原本主要藥物的功能，並且只會在腸胃停留，接著跟著排泄物一起排出體外，不會對人體帶來其他影響。因此，如果能搭配減重藥物使用，將可安全而有效減緩脹氣、油便、油屁等副作用。

●多國申請專利中 明年進入人體試驗

國衛院副院長司徒惠康表示，世界衛生組織（WHO）統計，全球肥胖人口已經超越總人口數的4成，長時間肥胖會帶來許多慢性病，例如心血管疾病、糖尿病等，控制體重成為現代人重要的健康課題。

羅履維表示，以奧利司他（Orlistat）為主要成分的減重藥物已使用超過20年，目前由醫師處方的用藥多為120mg的劑量，一般市面可以購得的指示用藥則是60mg，若經由國衛院的研究，搭配新劑型的奈米材料使用，能降低藥物副作用，將可輔助更多人控制體重。

這項研究已在台灣、美國、加拿大、歐盟及中國大陸等地申請專利，會技轉廠商，最近正積極與國內生技製藥廠商討論量產、研發合作及未來商業發展策略。預計明年（2022）第3～第4季就能進入人體試驗。

(中時新聞網)