台灣經濟研究院最新調查，製造業景氣持續暢旺，延續去年下半年的熱度，台經院景氣預測中心主任孫明德預估，「製造業今年上半年的供需熱度還在，沒有疑慮！」

台灣經濟研究院今（25）日公布最新景氣動向調查結果，1月製造業營業氣候測驗點持續走高，服務業營業氣候測驗點連續二個月上揚，而營建業營業氣候測驗點則呈現連續三個月下滑態勢。

孫明德分析，目前製造業和營建業的景氣都居於高點，廠商對於目前及未來半年的景氣看法持平占比最多，「去年第四季的榮景延續到現在，持平就是好事」，顯示廠商並不擔心景氣要回頭了。

台經院2021年1月製造業營業氣候測驗點為106.42點，較上月修正後之106.01點增加0.41點，呈現連續第九個月上揚的態勢，創下自2007年10月以來新高。

服務業調查部分，2021年1月台經院服務業營業氣候測驗點為98.02點，較上月修正後之96.72點增加1.30點。台經院指出，保險業與運輸倉儲業看好當（1）月景氣，而餐旅業者看壞當月景氣的比例將近六成；在未來半年看法的部分，有八成以上的證券業與運輸倉儲業廠商看好未來半年景氣，而零售業與批發業看好未來半年景氣的廠商比例明顯高於看壞，然餐旅業與保險業者則較看壞未來半年景氣表現，其餘產業多以持平看待。

(工商 )