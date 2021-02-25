美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，美國或需時3年才能實現2％通膨目標，美股急漲逾四百點，納指亦漲近1％。港股24日大跌逾900點後，25日早裂口高開逾400點。

香港信報報導，恒生指數25日高開455點，報30,174點；國企指數高開175點，報11,684點。恒生科指高開245點，漲幅為2.6％，報9,606點。

騰訊高開1.9％，報700港元。美團高開4.7％，報383港元。中海油高開4.6％，報10.08港元。匯控高開3％，報47.5港元。

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(工商 )

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