228連續假期即將展開，根據高公局預估，國道明天就會陸續出現車潮，包含國1南下楊梅至新竹系統、國3南下三鶯至關西、國5南港系統至坪林，其中國5更可能塞到27日凌晨0時。

228連續假期即將展開，預估將會有不少出遊民眾，根據高公局預估，連假期間國道27日車流量最多，可達到115百萬車公里，是平日的1.4倍。

高公局說，研判26日就會陸續出現出遊車潮，西部國道預計傍晚下班後，預估壅塞路段包含國1下楊梅至新竹系統、國3南下三鶯至關西，要到晚間10時左右才會比較紓解；國5南下南港系統至坪林則預計明天早上9 時就會湧現車潮，要到27日凌晨0時才會紓解。

高公局預估27日一早國道就會湧現車潮，且有6大地雷路段，包含國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、北上圓山至大華系統；國3南下圓山至大華系統、烏日至霧峰系統；國5南下南港系統至坪林，預估要下午過後各路段才會紓解。

28日則預計會有14路段恐車多壅塞，包含國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、北上圓山至大華系統、新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國3三鶯至關西、烏日至霧峰系統、北上關西至大溪、霧峰系統至霧峰、竹山至中興；國5南下南港系統至坪林、北上宜蘭至坪林；國6舊正至霧峰系統。

高公局表示，3月1日則預計有8地雷路段，包含國1 北上新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國3北上關西至大溪、霧峰系統至霧峰、竹山至中興；國5北上宜蘭至坪林；國6舊正至霧峰系統。（編輯：陳政偉）1100225

(中央社)