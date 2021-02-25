拜登政府先前提名美籍華裔戴琦（KatherineTai）為貿易談判代表。由於華裔出生的戴琪，不僅中文流利、具備貿易談判專業，且曾替華府在世界貿易組織上針對大陸爭端提起訴訟，讓陸網路上盛傳她恐比起先前川普政府對陸政策的「國師」余茂春更狠。在參議院財政委員會即將舉行的人事案聽證會前，戴琦透過書面表示，美必須要求陸方履行承諾，且須與盟友建立更緊密關係應對大陸。

據美聯社報導，戴琪在書面證詞中指出，她的首要工作是重建美國與國際盟友與夥伴之間的貿易關係，並與國際機構重新接觸，以便在北京面前展現「美國與盟友團結一致」的姿態。她表示自己親自了解美國有一套問責陸方的戰略，與連貫的政策是如此至關重要，藉此要求陸方履行承諾，與國家主導的經濟模式競爭。不過，對於美陸貿易關係，戴琪表示大陸不僅是競爭對手，也是貿易夥伴，美國也需要大陸的合作以因應某些全球性挑戰。

有別於川普單打獨鬥，戴琪也強調美國應該再次承諾致力與盟友合作，促進並捍衛在公正社會中共享的自由、民主、真理與機會的價值觀。不過路透社也指出，如過戴琪通過參議院任命，她仍面臨一系列挑戰，包括希望華府盟友希望拜登政府撤除川普任內對鋼、鋁、飛機以及酒類的增稅。

美媒《Politico》先前也曾報導指出，曾在歐巴馬時期負責監督與大陸之間執行的戴琦，中文十分流利，若未來領導美國貿易代表署（USTR），在面對北京並對如強迫技術轉移以及智慧財產權等兩國最具爭議的經貿問題上將有助於美方談判。

父母在台灣成長的戴琪，也曾在拜登公開介紹下提到過去身為台裔的她，表示很榮幸曾能替美國在世界貿易組織（WTO）上起訴大陸，這代表了美國對不同背景的家庭敞開大門，並給予機會為國服務。

(中時新聞網)