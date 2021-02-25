美股消息面：

1.聯準會主席鮑爾淡化通膨升溫風險，周三美元盤中一度跌至3年新低，商品貨幣則走強。周三尾盤，美元指數跌0.07%，報90.058。

2.根據美國能源情報署（EIA）公布的上周庫存報告，美國上周原油產量大減逾10%或100萬桶/日，降至970萬桶/日，追平史上單周最大跌幅。上周美國煉油產能亦跌至68.6%，創下2008年9月來新低。這份報告印證了因南方產油重鎮遭到冰封，美國的油氣產量與煉油產能急降。受此影響，周三美國原油期貨上漲1.55美元或2.5%，收在每桶63.22美元，盤中最高升至63.37美元，創下2020年1月8日以來新高。布蘭特期油上漲1.67美元或2.6%，收在每桶67.04美元，盤中最高升至67.30美元，創下2020年1月8日來新高。

3.美國商務部公布，美國1月新屋銷售月增4.3%，以年率計為92.3萬戶，超出市場預期的85.5萬戶。

4.周三較長期美國公債殖利率上揚，債息曲線趨於陡峭，惟受美國央行總裁談話影響，尾盤漲幅收斂。聯準會主席鮑爾重申將在很長一段時間內維持利率不變。美國10年期指標公債殖利率午後漲不到1個基點，報1.3705%，在鮑爾發表談話前，曾一度升至1.435%，為1年來首度漲破1.4%。

(時報資訊)