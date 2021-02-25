雲林地檢署偵辦虎尾鎮農會選舉賄選案，查扣賄選現金9萬餘元。（雲林地檢署提供／張朝欣雲林傳真）

雲林地檢署獲報雲林縣虎尾鎮農會會員代表選舉，疑有候選人向會員買票賄選等不法情事，24日傳喚40餘人偵訊，其中6人涉嫌買票，分別以5萬、10萬元交保，全案持續擴大偵辦中。

虎尾鎮農會因理事長與總幹事雙方陣營理念不合，多次發生爭議，被視為1級戰區，檢警成立專案小組密切監控，24日針對涉案虎尾鎮農會會員代表候選人、會員等40餘人進行搜索、傳喚，查扣現金9萬餘元。

經檢察官訊問後，確認會員代表候選人陳嫌等6人分別於今年1、2月間，以每票現金1000、2000元、3000元代價向數名會員買票，承辦檢察官訊問後，對陳嫌等人各命具保5萬元、10萬元，其餘涉案會員請回。

雲林地檢署25日表示，有鑑於今年3月6日將辦理農會理事、監事選舉，3月15日為理事長、常務監事選舉並遴選總幹事，檢警將持續查辦賄選情事、打擊犯罪，呼籲如有其他收受買票的農會會員，主動至本署說明並繳回犯罪所得。

(中時 )