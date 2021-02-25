A股高開 有色金屬股受追捧 11:122021/02/25 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外圍股市造好，大陸股市亦扭轉24日頹勢，25日早高開。 香港信報報導，上證指數25日開市報3,595點，升31點，漲幅為0.88％。深成指開市報15,016點，升145點，漲幅為0.98％。 滬深300指數開市報5,494點，升56點，漲幅為1.05％；創業板指數開市報3,040點，升33點，漲幅為1.11％。 各類股近全線上升，有色金屬股升逾2％；石油、煤炭、化工股升逾1％；鋼鐵、水泥、金融、房地產、電力股靠穩。 抱團股下跌 拖累2千檔基金 政策牛肉上桌 將成A股推進力 (工商 ) #開市 #漲幅 #高開 #有色金屬 #升逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 通膨擔憂止息美股回穩 台股股漲叫好 10:162021/02/25 財經 周思潔小型開唱砸重本虧百萬 04:102021/02/25 娛樂新聞 女股神進場掃股 特斯拉股價重回700美元 04:102021/02/25 全球財經 看多台股萬六壓寶投信Q1季底作帳股 可留意 04:102021/02/25 證券．權證 《日股》美FED：無通膨疑慮 日經站回3萬 11:422021/02/25 財經 美股道瓊指數再創歷史新高 台股早盤大漲逾200點 09:312021/02/25 財經 恒指高開455點 美團高開近5％ 10:512021/02/25 財經 《港股》美股強勢反攻 恆指重返3萬點 10:342021/02/25 財經 矽智財廠M31 2020營收、獲利雙創高 04:102021/02/25 證券．權證 通訊服務股 有錢景 04:102021/02/25 投資理財 美經濟復甦加溫 美股熱身 04:102021/02/25 投資理財 財經熱門新聞 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 陸不打稀土牌也能要美命 缺關鍵資源新疫苗恐做不出 - 財經 台積電5奈米塞爆 客戶轉單三星最怕一件事 - 財經 MSCI季度調整 金管會估資金流出約65億元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。