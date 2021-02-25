外圍股市造好，大陸股市亦扭轉24日頹勢，25日早高開。

香港信報報導，上證指數25日開市報3,595點，升31點，漲幅為0.88％。深成指開市報15,016點，升145點，漲幅為0.98％。

滬深300指數開市報5,494點，升56點，漲幅為1.05％；創業板指數開市報3,040點，升33點，漲幅為1.11％。

各類股近全線上升，有色金屬股升逾2％；石油、煤炭、化工股升逾1％；鋼鐵、水泥、金融、房地產、電力股靠穩。

抱團股下跌 拖累2千檔基金
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(工商 )

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