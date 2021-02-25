煎香腸老是燒焦？一名網友煎香腸失敗，打開鍋子一看發現香腸整根焦掉、外皮超黑，誇張照片引起網友討論，太扯了，還以為你是PO大便的照片，另也有網友分享煮香腸的秘訣，可以先燙熟後將水分瀝乾，在放到平底鍋裡面煎到上色、傳出香味，這樣煮出來的香腸又香又多汁。

一名女網友日前在臉書社團《爆怨2公社》發文分享，為了煎兩條香腸竟差點把家裡給燒了，她在煎香腸的時候，臨時出現「便意」就跑去上廁所，結果就忘記自己在煮香腸，直到聞到一陣陣的燒焦味，才趕緊衝出廁所查看，發現香腸早已變成木炭。

一名網友分享，煎香腸大失敗，整根燒焦黑掉，引發網友熱議。（圖／翻攝自爆怨2公社）

從女網友分享的照片中可見，香腸的外皮幾乎像是碳化一樣，厚厚一層焦黑的部分，讓人看了哭笑不得，也引發網友討論。「好黑的香腸」、「先看到廁所，又看到這張照片，還以爲是PO便便」、「嚇死我！還以為妳拉粑粑（大便）在垃圾桶」、「真的好扯」、「煎香腸真的很容易會燒焦」、「當做是墨魚口味就好了！」

另也有內行分享「煮香腸的美味秘訣」，香腸先用開水煮熟後，撈起瀝乾或用紙巾吸乾水分，接著再用平底鍋煎到香腸上色、散發香味即可，這樣方式煮出來的香腸，保證有熟又多汁；另也有人推薦懶人做法，直接丟氣炸鍋或烤箱，調個正確的時間，又香又好吃，也不會煮到忘記，結果大燒焦。

(中時新聞網)