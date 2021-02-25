唯一由兩岸合作舉辦的「旺旺．時報文學獎暨金沙書院兩岸散文獎」之金沙散文獎徵件，最高獎金新台幣15萬元，目前已徵集到全球華人來稿近700件，截稿期限為2021年3月31日。來稿限3000字以內，舉凡與兩岸相關的中華優秀傳統文化皆可為題。

兩岸目前皆開設收稿郵箱，台灣可從《中國時報》之翻爆官網，首頁點選「旺旺．時報文學獎」進入，填寫報名表並上傳參賽稿件 (turnnewsapp.com)；大陸地區可直傳大陸郵箱[email protected]。

2021年的金沙書院兩岸散文獎由旺旺中時媒體集團與廈門金沙書院共同主辦，旨在紀念明朝時期曾出現在廈門海滄的金沙書院。四百多年前，佛郎機人（葡萄牙人）因一次迷航到此通商。在禁海的明朝中後期，中央朝廷順勢開放漳州月港為通商港，葡萄牙人遂在當地建立金沙會館，作為駐地貿易點。

之後政策有變，中國與葡萄牙人在海上角逐，廈漳金門成為主戰場，葡萄牙人主動離開，當地人將金沙會館易名為金沙書院，由已致仕的泉州同安縣進士林希元（曾任廣西欽州知州）主持，成為閩南地區文教重鎮，後著有《金沙書院記》。

月港在明朝一度是全國唯一對外通商港口，彼時稅關收入直屬皇帝內庫（屬皇帝私人小金庫，不入國家財稅）。月港跟金沙書院所在地舊屬漳州，卅多年前，大陸行政區重劃分，海滄劃歸廈門市設海滄區，廈門市發動重建金沙書院，邀2012年普利茲克建築獎得獎人王澍設計，預計2022年完成。

(中時 )