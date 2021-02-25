司法院大法官會議就刑法185之4條做成釋字777號解釋，宣示肇事逃逸罪的「肇事」定義不清違憲、立即失效，法務部因應釋憲進行修法，將「肇事」修正為「發生交通事故」，且法定刑除舊法的1年以上，7年以下徒刑，並就情節輕微者，增列5年以下徒刑、拘役或50萬元以下罰金，修正草案20日預告14天蒐集各方意見。

刑法185之4條規定，駕駛動力交通工具肇事致人死傷 而逃逸者，2013年修法後，提高到1年以上，7年以下徒刑，如果是累犯，就算情節輕微法官減刑後仍須入獄，不得易科罰金。有多名法官及當事人對該法聲請釋憲。

司法院大法官在2019年5月31日做成釋字777號解釋認為，發生車禍不論行為人有無故意或過失，一律用「 肇事」來涵蓋，這樣的法律條文不是民眾所能理解或預見，由於肇事的文義違反法律明確性，是違憲且立即失效，未來只能用故意或過失有無來判定其責任。

法務部因應大法官解釋進行修法，認為了讓交通事故的傷者能獲即時救護，避免其他死傷擴大，所以，即使駕駛人與交通事故的死傷沒有故意或過失，駕駛人還是不能離開，否則就是修正草案中「逃逸」的處罰範圍。

此外，如果被害人所受傷害輕微，沒有急需就醫必要、沒有自救力，且駕駛人在逃逸後一定密切時間內，返回現場實施救護或進行其他必要措施，抑或駕駛人雖離開現場，但立即通知警察機關或委請其他第三人，代為實施救護或進行其他必要措施，應另訂較輕刑度，以符罪責相當原則，所以增列情節輕微者處5年以下徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

(中時 )