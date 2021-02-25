明（26）日就是農曆正月十五日元宵節，許多民眾都會吃湯圓應景。高雄市長陳其邁今在臉書介紹40年老店，不過因PO文時間是上午8點，讓民進黨立委鄭運鵬忍不住留言表示，「我就不信高雄人早上吃湯圓」，意外引發熱議。

「樸實讓人記掛一輩子才是經典」，陳其邁指出，在外地工作唸書打拚，到了元宵節，獨自一個人在異鄉最想念的當然是小時候吃過，一輩子記憶裡媽媽的味道、家鄉街口熟悉的味道，那時恨不得立刻衝回高雄，吃一碗紅豆湯圓，享受幸福的感覺。

陳其邁介紹1951年創立、有70年歷史的東美水果店，堅持販售高品質的水果，到了第二代更開發出豐富多元的甜品、茶飲。另一家開業約40多年的李家圓仔湯，在鹽埕的第一公有市場外，沒有招牌、品項簡單，但是不少高雄人點名推薦，白白嫩嫩、綿密軟Q的湯圓，就是他們的招牌。

不過，陳其邁貼文時間顯示上午8點，引來立委鄭運鵬留言表示，「我就不信高雄人早上吃湯圓，有的話，下次我回去高雄早餐就來這一味」，其他網友則笑說「還真的沒有」「委員一早就嗆爆膩」。

陳其邁一早PO文介紹湯圓，民進黨立委鄭運鵬留言引發網友熱議。（圖／摘自陳其邁臉書）

屏東龍膽石斑湯圓。（圖／摘自潘孟安臉書）

此外，屏東縣長潘孟安也留言分享，屏東把龍膽石斑包進湯圓，並邀請陳其邁去品嚐。

事實上因元宵節近了，各縣市首長也發起「元宵這裡最好吃challenge」。潘孟安昨已在臉書喊話，「不要再戰了！屏東龍膽石斑湯圓，誰能比我們更霸氣？」基隆市長林右昌介紹，「湯圓是用搓的，元宵是用搖的」，自信表示，如果沒吃過基隆的元宵，「千萬別說你是第一名！」並拿出2家湯圓名店向全國各縣市的元宵下戰帖。

台南市長黃偉哲則在今日列出8家口袋名單，說「手工製作只是基本，糯米香才是靈魂，隨意走進一條巷弄、順手點一碗都滋味無窮。」

基隆市長林右昌示範「搖元宵」。（圖／摘自林右昌臉書）

(中時新聞網)