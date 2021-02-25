機組員檢疫規定加強版已實施近2個月，民航局有無打算向指揮中心提案鬆綁？民航局長林國顯表示，原則上指揮中心希望檢視過去1個月機組員執行作業原則，在國內、機艙上、國外的遵守情形，若能依照要求，航空公司、機組員都盡到責任，就會考慮適度放寬，至於放寬到何種程度要再討論。

談及上月執行狀況，林國顯表示，目前為止還不錯，有少數違規，要看實質內容，有些可能是個人疏忽，航空公司倒是都很善盡責任。

據悉，國內違規案例，在檢疫第7天航空公司會載機組員去醫院檢查，有1人誤認檢查完畢代表居家檢疫結束，回家後開車去加油再返家，實際上要等第7天完全結束才算數；國外違規案例，因航空公司要落實監控機制，得跟飯店簽約，如果飯店不負責就要有監視器，有1人醒來後慣性走到房間外面的販賣機投幣，房卡失效無法進房間。2案已處理，直接改14天，回歸一般民眾居家檢疫規定。

因指揮中心授權民航局處分，民航局可處理就直接開罰，另外則是移送航空公司，像是違規期間是在作業原則核定前則由航空公司處理，還有一類是國外行為，尤其是外籍組員或在國外行為，可能不適用國內規定，則由航空公司行政處理。

對於開罰狀況，民航局表示，零星個位數像國外應留在房間，但不小心拿食物打開門，監視系統啟動，大部分都不是刻意的。目前還不適合公開，還在調查說明階段，要讓違規者陳述意見，罰款可能幾萬元。

至於航空公司是否爭取機組員檢疫放寬？華航董事長謝世謙表示，由衛福部決定，當然希望機組員檢疫期縮短，但前提是防疫要做好，前陣子會加長是因為症狀太多，太多確診案例。

謝世謙說，去年Q2-Q4共3季非常艱困，但有貨運支撐算平安度過，今年疫情比去年更嚴重，1、2月客運沒有，只靠運貨又逢過年，非常辛苦，包括檢疫期加長，機師調度出了一些問題，整體運能掉10％多。從3月1日起邊境解封，但客運要靠國對國解除邊境管制才有旅遊，否則恢復慢，商務旅遊或來台就醫非旅客主軸，今年審慎，仍以貨運為主。

台灣虎航今年的規劃如何？謝世謙說，今年有新飛機要進來，在客運沒有全部恢復的情況下，將來進來的新機有載貨的規劃。

(中時 )