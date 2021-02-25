一名兒子在Dcard上爆料，他的媽媽在3年前開始與1名婦產科醫師外遇，他在手機簡訊內甚至發現不少鹹濕內容，不料他告知媽媽後，竟遭媽媽報警宣稱他發瘋、精神錯亂，遭強制送到精神病院隔離，他事後得知媽媽接受對方包養，家中經濟都是靠對方支撐，而網友依照他PO出的照片線索，真的查到媽媽、外遇對象的身分，目前在網路上引發熱議。

該兒子在Dcard上發文表示，他3年前發現媽媽與1名婦產科醫師外遇，當時他聽見媽媽與對方在房間性行為聲音，質問後媽媽坦承對方會不定時給予高額費用，「我媽就很得意地說，只要工作5分鐘就有26萬，為什麼不要」，他當時因為家經濟狀況選擇隱忍，而媽媽也承諾不會再連絡，沒想到今年過年他又發現2人有來往，甚至在手機發現鹹濕的訊息內容。

該醫師在手機簡訊中寫到「很想欣賞你的下面」、「現在寶貝真硬」、「現在正在幻想」等，讓他氣得對媽媽說要公開，沒想到他竟被媽媽報警稱他發瘋、精神錯亂，媽媽要求醫師將他關進精神病院，「她跟警方說我威脅她，又跟我的主治醫師說我發瘋了，於是在大家把我當成神經病，我被強制送來精神病院了」，他被送進醫院後無法使用手機，只能偷偷跟護士說出實情，才能偷偷使用手機，將真相公諸於世。

一名兒子在Dcard上爆料，他的媽媽在3年前開始與1名婦產科醫師外遇，他在手機簡訊內甚至發現不少鹹濕內容，他甚至被送到精神醫院隔離。（圖／翻攝自Dcard）

該兒子說，「當妳強制把我送進精神病院，要封住我的嘴巴的那一刻，妳就已經沒把我當兒子看了」、「就讓我來公開妳的惡行吧，公開的這一刻起代表我也沒把妳當我媽了」。他之後在文章留言處補充，目前他已被家人交保出來，但他被媽媽逼迫簽切結書，只有再提此事，就要無條件再送進去；他之後也得知家中的經濟多半靠媽媽的外遇對象，「我只要公開我們家就不能過奢侈的生活了，她就要自殺給我看，這段時間我一直是被這樣子威脅過來的。」

原PO在Dcard公開的照片中公開媽媽的全名，竟有網友查詢後發現確實為某間大學的老師，引發討論。（圖／翻攝自Dcard）

而原PO在Dcard公開的照片中公開媽媽的全名，竟有網友查詢後發現確實為某間大學的老師，而也有網友猜測外遇對象是某醫學大學的教授，許多人紛紛留言說「我到底看了什麼」、「好可怕阿！這種情節」、「看到兩個有家庭的人這樣的對話，好噁」、「有結局的話，記得回來更新一下！大家都很擔心你」。

(中時新聞網)