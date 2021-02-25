中廣董事長趙少康回歸國民黨後，宣示將角逐黨主席並放眼2024年總統大位，掀起黨內巨浪，各種「結盟盤算」也成外界關注焦點。世新大學口語傳播系教授游梓翔表示，黨內A咖都在規劃對自己最有利的局面，故所謂結盟未必是真，趙最該擔心的是，本來打算製造「鯰魚效應」，反而變成「沙丁魚」擠掉「鯰魚」。

趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

根據香港媒體《中評社》25日報導，趙少康重回國民黨，先表明要中評委資格以角逐黨主席，後來黨主席江啟臣雖聘其為中評委，卻又傳出黨內祭出「黨齡未滿1年」規定「卡趙」，趙於是直接表態角逐2024年總統大選黨內提名，江則拋出「造王者」宣言，引發外界合縱連橫之揣測。

游梓翔受訪指出，依照國民黨的文化，真正會影響國民黨未來命運的，就是趙少康、高雄市前市長韓國瑜、新北市前市長朱立倫、江啟臣等A咖，他們的重點就是規劃對自己最有利的局面，因此各種合縱連橫與結盟的推測未必是真的。游指出，江雖說要當2024年的「造王者」，但若江順利連任且帶領打贏2022年九合一大選，首功一定是江，屆時江是否問鼎總統大位的問題必纏繞著他，縱然他自己不想，他的幕僚與支持者也會勸進，江難道不會轉念嗎？

至於趙少康，游梓翔指出，若能選黨主席趙一定會選，一來可擋韓國瑜參選，二來若趙當選江更易直攻2024；但趙目前被卡在「黨齡未滿1年」的問題上，所以乾脆直接先宣布爭取2024年總統大選黨內提名，所以趙並沒有「太早宣布」的問題，而這件事的演變其實大家都猜得到。

游梓翔強調，趙少康最要擔心的是，若他不能選黨主席，大家都會回頭看韓國瑜、朱立倫選不選？最後可能演變成，想在「沙丁魚」群裡製造「鯰魚效應」（透過引入強者，激發弱者變強），結果反而變成「沙丁魚」擠掉「鯰魚」（強者，指趙少康）。

此外，游梓翔也補充，朱立倫目前礙於眼前壓力，似乎猶豫不願表態，最後藍營A咖若只有江啟臣出來選，那當初挺江的朱再參戰就會很尷尬，因為去年不選今年來跟江拚，必會背負「早知如此，何必當初」、「太會算計」的罵名。游分析，對朱的最佳時機，是等趙少康確認可以參選、韓國瑜也表態參選後，再宣布參選才會有正當性。

(中時新聞網)