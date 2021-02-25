許軒誠念國高中6年都沒有補習，自律讀書，考出佳績。（廖素慧攝）

許庭瑋透過特殊選才錄取台大數學系。（廖素慧攝）

嘉中學測傳捷報，校長劉永堂及師生都欣喜振奮。（廖素慧攝）

嘉義高中今年大學學測傳捷報，國英數自四科滿級分60級分有6人，其中，「漂亮寶貝」杞亮昀是唯一女生，以台大醫科為首選，她還是生物奧林匹亞賽選手、中研究計畫培育人才、跆拳道高手。

杞亮昀說，看到台灣選手蘇麗文在北京奧運奮戰，覺得她很帥，國小一年級起就學跆拳道到國三，取得黑帶3段，培養出好體力耐力，高三上學期準備學測，要兼顧生奧及學測，每天清晨4時起床、深夜12時睡覺，約僅睡4小時，不覺得累。

導師吳博仁說，杞亮昀是「漂亮寶貝」，常有男粉絲想一窺美顏，她高一起每周搭高鐵往返台北、嘉義受訓，高三上學期開始準備學測，考滿級分證明實力強。

蕭展毅、許致瑋、許軒誠、陳宥均、蔡秉儒等5人也是滿級分；許軒誠念國高中6年都沒有補習，自律讀書，考出佳績；許致瑋高一、二愛打電玩，高三才準備學測，成滿級分大黑馬；陳宥均以台大材料系為目標。

另外，有2名學生經由特殊選才入學管道，已提前錄取大學，許庭瑋錄取台大數學系、蕭郁衡上國立台南大學資訊工程系；另有普通班學生林秉澍、羅貫倫考出59級分，表現令人驚豔。

嘉中校長劉永堂表示，今年大學學測，全國「國英數自」四科滿級分有211人，嘉中有6人，「國英數自」四科總級分達全國頂標50級分以上，占本校報考總人數22％；總級分達全國前標44級分以上，占本校報考總人數38％，即使數學超難，本校滿級分有35位學生，達全國頂標11級分以上有197人，整體表現非常亮眼。

(中時 )