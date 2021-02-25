新加坡衛生部門表示，新加坡已於23日收到中國大陸科興生物（Sinovac Biotech）首批新冠疫苗，待新加坡政府全方位檢視後，就會決定是否批准使用。

星國政府指出，科興生物正陸續提交所需初步數據，但要等所有必須相關資料到位後，新加坡才能進行全面評估。

目前，新加坡是已開發國家中，唯一一個會考慮使用中國大陸科興生物新冠疫苗的國家。根據研究，科興疫苗療效區間約在50%到90%之間。從2021年開始，新加坡就一直在推廣新冠疫苗接種計劃，目前輝瑞(Pfizer)BioNTech與莫德那(Moderna)這兩家新冠疫苗，已被新加坡批准。

之前，星國政府拒絕透露與國際藥廠間疫苗購買細項。

新加坡政經濟頗仗賴旅遊與貿易支撐，故希望新冠疫苗能抑制疫情，進而促進經濟發展。新加坡約600萬人口的全民接種目標，政府希望能在2021年底達成。過去的幾個月中，新加坡新確診人數也非常少。

自新冠疫情爆發以來，新加坡有近6萬個病例，其中大部分發生於擁擠的外勞宿舍中。新加坡官方數據，目前僅29位疫歿者。

至於科興生物新冠疫苗，已獲包括中國大陸，巴西，印尼與泰國政府批准使用。

(時報資訊)