鴻海(2317)宣布與全球電動車與行動方案解決公司菲斯克汽車（Fisker）簽署合作備忘錄（MOU），將透過成立的「Project PEAR」專案攜手打造新世代電動車產品，預計2023年第四季正式量產。外資及投顧法人均對此樂觀看待，維持「買進」評等及既有目標價不變。

鴻海股價1月底觸及125元的近10年高點後拉回修正，股價於108～110元附近獲得支撐，近日呈現高檔盤整態勢。受此消息激勵，今（25）日開高勁揚4.98％至116元，早盤維持逾4％強勁漲幅。不過，三大法人本周迄今仍調節賣超6635張。

鴻海跟Fisker預計在第二季底前完成協商溝通，並正式簽署合作夥伴協議，雙方將共同開發全新級距的電動車產品，預計2023年第四季推出Fisker第二款電動車，預計年產量將超過25萬輛，目標市場範圍包括北美洲、歐洲、中國大陸和印度。

亞系外資認為，鴻海與Fisker合作生產下一代電動車，意味鴻海的電子代工服務（EMS）能力可在電動車市場中複製。雙方目標2023年第四季實現量產，預計年產量將超過25萬輛，彰顯出鴻海能及時加快EV產品的開發和量產。

亞系外資預期，Fisker的市場敏銳度及鴻海的供應鏈能力，將增加成功的可能性。以每年25萬的產量及3.5萬美元的平均價格（ASP）假設，預估此計畫若執行得當，將可貢獻鴻海2024年營收達近4％。

亞系外資認為，此項交易彰顯了鴻海在電動車業務的突破，因為其EMS能力已被一家大型電動車製造商認可，並製定了具體計畫，以加快開發及推出商用電動車，將紓緩市場對鴻海電動車業務能力的擔憂。維持「買進」評等、目標價150元不變。

日系外資亦對鴻海與Fisker的合作樂觀看待，認為是續與吉利合作後，在電動車整車開發和製造方面的另一個里程碑。鴻海自去年10月推出MIH平台以來，與合作夥伴在電動車領域取得強勁斬獲，應有助於集團加快業務轉型步伐。

日系外資認為，鴻海短期內受惠內部優化及疫情後需求回升，毛利率將恢復上升趨勢，今年獲利可望強勁成長28％。汽車及電動車對鴻海營運的貢獻將在2022～2023年逐漸實現，為另一波強勁成長動能，維持「買進」評等、目標價130元，為產業及高科技領域首選。

美系外資指出，鴻海將發展策略轉向電動車領域後，此次與Fisker的合作案，為去年以來的第6件。鴻海推動的電動車開放平台MIH，目標為提供具成本效益的零組件和設計解決方案，並縮短產品開發周期，目前加入的合作夥伴已自1月初的200多個增加至700多個。

美系外資預期，鴻海今年將宣布更多與電動車相關計畫，不僅將展示業務轉型承諾，並展現提供電動車零組件、組裝、軟體、供應鏈管理能力，有助提升投資者對鴻海的長期成長前景和毛利率改善信心，維持「買進」評等、目標價130元不變。

(時報資訊)