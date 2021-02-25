Adobe宣布推出全新的「邀請參與編輯」(Invite to Edit) 功能，讓用戶更方便地與他人共同合作 Photoshop、Illustrator 和 Fresco 檔案，並為共享專案的團隊節省大量時間。與此同時，Adobe 為 Photoshop 引入了「預設集同步」(Preset Sync) 功能，以提高跨裝置作業的工作效率。

Seamless Teamwork with Cloud Documents | Adobe Creative Cloud

【Photoshop、Illustrator 及 Fresco 的「邀請參與編輯」功能】

用戶可在桌面版、iPad 版 Photoshop、Illustrator、Fresco及 iPhone 版的 Fresco 中使用「邀請參與編輯」功能進行跨裝置、非同步編輯。共同創作者每次可編輯一個分享的雲端檔案。用戶只需要先將其儲存為 .PSD 或 .AI 雲端檔案，便可邀請其他人存取和編輯，亦可編輯他人與其共享的檔案。除了上述裝置，用戶還可在 assets.adobe.com 和 Creative Cloud Desktop 應用程式存取共享的雲端檔案。

在 Photoshop 中打開雲端檔案，然後點擊應用程式右上角的「邀請參與編輯」圖示。(Adobe提供)

點擊「邀請參與編輯」按鈕發送邀請。(Adobe提供)

【Photoshop 的「預設集同步」功能】

現在，用戶無論何時何地使用 Photoshop，都可以將 Photoshop 預設集的筆刷、色票、漸層、圖樣、樣式、形狀同步至 Creative Cloud。用戶現已可在 Mac 及 Windows 桌面版使用「預設集同步」功能，iPad 版的筆刷同步功能亦將在稍後時間推出。用戶可在「偏好設定>一般>預設集同步」中啟用和停用「預設集同步」功能，按其偏好在多部裝置之間保留預設的資料夾層階、圖層群組及順序，所有「預設集同步」管理將同步至其他裝置。

啟用「預設集同步」功能後，用戶在一部裝置上的預設集將同步至其 Creative Cloud 及使用相同 Adobe ID 登入的其他桌面裝置。(Adobe提供)

預設下的「預設集同步」處於關閉狀態。用戶可以在「偏好設定 > 一般 > 預設集同步」中啟用或停用「預設集同步」。(Adobe提供)

(科技)