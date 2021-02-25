店家好心提供內用白飯免費吃到飽，竟有奧客連內鍋一起整鍋打包帶走，昨天一名熱炒店老闆遇到史上最奧的奧客，趁他不注意，把電鍋裡滿滿的白飯，連內鍋一起端了就跑，當時正值用餐巔峰，客人沒飯可吃讓他超崩潰，只能下重本炒泡麵來代替白飯。

一名熱炒店老闆昨天下午在「爆怨公社」發文，表示他開的熱炒店提供白飯內用免費，結果昨天遇上一個奧客大媽，趁他正忙的時候，打包他電鍋裡所有的白飯，連內鍋也不放過，打開飯鍋拿起來就跑，整個過程短短5秒鐘，飯就不翼而飛。

原PO說，當下正值中午用餐期間，白飯重新煮要花半小時以上，後面沒飯吃的客人，就只能一直炒泡麵請他們吃，導致白飯煮好後到下班都整鍋滿滿沒人吃，不曉得該怎麼辦，氣到大罵「祝大媽全家便祕三天拉不出來」。

對此，網友紛紛留言，「這種人太過份了」、「老闆，你的白飯太好吃了啦！」、「內用免費卻打包帶走，這是竊盜罪了」、「一鍋直接端走，沒公德心欸」、「整鍋帶走是要吃多久？」、「裝個監視器吧，這種人得逞一次，會來第二次」，還有人表示，「看過大媽把店家的卡式爐也打包走，被我發現直接擋下來」。

熱炒店老闆描述奧客大媽的偷飯過程。(翻攝自 爆怨公社)

(中時新聞網)