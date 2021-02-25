立法院新會期將展開修憲議題，目前已有41個提案等待討論，不過，民眾黨立法院黨團認為，現行修憲門檻過高，導致修憲討論化與全被大黨政治籌謀綁架，提出18歲公民權、廢考監及降低修憲門檻三大修憲主張，並盼增加公民連署修憲方式，促使憲法對於變化快速的社會有調適性，也更貼近民意。

現行修憲案須經由立法委員四分之一提議，四分之三出席，出席委員四分之三決議，使得提出修憲案，並於公告半年後，交付選舉人投票複決，有效同意票須超過選舉人總額半數，以現況為例，若要修憲提案，需要85席立委出席且64名出席立委同意，還需要965萬人投票同意複決才能通過，修憲門檻過高。

民眾黨團今提出降低修憲門檻版本，黨團修憲小組召集人張其祿表示，民眾黨團提案，立委提修憲案維持四分之一提案，出席且出席委員同意比例降為三分之二，意即從現行出席及決議64席立委降為51席；公民複決部分，經超過選舉人數半數投票，其中超過三分之二同意，就能通過修憲案，同意票門檻將從現在的965餘萬票降低至643餘萬票。

現行修憲案僅能由國會提出，民眾黨提案盼增加公民連署修憲方式，只要百分之二國民連署，即可成案交由公民複決，讓修憲議題更貼近民意。

民眾黨團總召邱臣遠說，憲法作為根本大法，應該隨著時代的進步、隨著潮流的更迭修正，使得更符合台灣人民的生活與社會發展。不過，歷經第7次修憲廢除國民大會後，立法院成為民意與立法的主要機關，憲法修正案和領土變更案經由立法院提出後，交由人民複決，造成修憲提案和公民複決門檻過高的問題，導致修憲案難以執行，過去曾有多次已組成修憲委員會，修憲行動卻虎頭蛇尾。

至於其他修憲議題，例如內閣制、聯立制等，諸多長期關切憲改的民間團體都盼此次修憲能一併處理。張其祿說，現行實施單一選區兩票制，按照民眾黨去年不分區立委得票數，若採用聯立制約能有13席立委，卻因為施行單一選區兩票制，讓民眾黨等同失去8席立委，也造成票票不等值，期待修憲委員會能有機會探討問題，讓小黨可以取得更符合其得票比例的國會席次，有助於政治多元發聲。

(中時 )