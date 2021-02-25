基隆中正區北寧路區域探索館3樓玻璃破裂，疑遭鋼珠毀損。（陳彩玲攝）

偵查隊及鑑識科到場採證，在2樓陽台外發現1顆遺留的小鋼珠，直徑約0.8公分。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市警察局第二分局25日9點20分接獲通報，民眾指出中正區北寧路區域探索館3樓玻璃破裂，疑遭鋼珠毀損，目前偵查隊及鑑識科到場採證，發現現場遺留銀色小鋼珠，目前調閱監視器循線追查中，詳細情況仍待調查釐清。

館內人員表示，昨天閉館時並無異樣，今天早上8點多開館上樓巡視時，驚見3片玻璃碎裂，向前一看發現玻璃上分別出現洞孔，立即圍上紅龍，並通知警方到場。國立海洋科技博物館主任陳珮甄說，海科館是單純的公家機構，未與他人有任何糾紛、衝突，目前該案已由警方處理，仍待警方調查。

第二分局立即成立專案鷹眼小組，擴大調閱路口週邊監視器，過濾可疑人車，目前掌握相關線索全力查輯對象到案。經偵查隊及鑑識科到場採證，在2樓陽台外發現1顆遺留的小鋼珠，直徑約0.8公分，初步研判是遭彈弓從外面射擊所致。

第二分局強調，此行為已觸犯毀損罪及公共危險罪，呼籲民眾，若發現不法情事請立即撥打110報案，警方將全力維護社會治安，把不法分子繩之以法。

(中時 )