2021 Rakuten Monkeys樂猿卡於樂天市場開放申辦(需申辦樂天市場帳號即可購買)，申辦完成後請球迷朋友在Google Play或App store搜尋「樂天Pickup」並下載，登入帳號須與樂天市場同帳號，即可完成2021 Rakuten Monkeys會員卡綁定並享有會員權益(舊會員申辦可憑新卡於三月至主場會員服務台兌換三隻猴子Tiny樂天瓶50ml乙份)。

2021年樂猿卡贈品為「Color Stronger #10」胸包，以強烈的時尚色彩為設計理念，主流規格長至少38cm、高19cm、深度8.5cm（依實品為準），潮流胸揹，自由穿搭超適合，設定為樂猿卡友獨享。回頭率爆高的贈品送給全猿主場的10號隊友們，快揹上Color Stronger #10，走在彩色的流行尖端，樂天派必收！

2021年「樂猿卡」會員卡服務維持卡友持卡綁定手機門號全面虛擬化服務。不僅可以在Pickup購買多種店家優惠票券，還可累積樂天點數，點數可於樂天市場直接商品消費折抵金額。卡友來到全猿主場不必身帶多卡，接受即時推播訊息及優惠，應猿Rakuten更便利！

2021年樂猿卡有效期限至2022年2月28日，會費2500元，2月26日12點起開始上線接受申辦，除了Color Stronger #10胸包外，樂猿卡可再獲得四張主場不限平假日門票兌換券，Stronger Together！

樂猿卡權益：

一、2021年下半季、季後賽以及2022年上半季全猿主場優先購票權。

二、全猿主場球賽現場購票免加價。

三、憑卡於實體通路購買Rakuten Monkeys商品享八五折優惠(100元以下、加油道具及特價限量商品除外)，樂天市場於每月30日贈送會員次月滿額抵用券8張。

四、卡友參加球隊舉辦之收費活動享優惠價。

五、享專屬票口購票及會員限定優惠商品。

六、2021年九月會猿月，當月平日(假日除外)於主場或百貨櫃消費商品七折起。

七、免費使用兒童遊戲室(一卡限帶2位)。

八、樂天點數可於樂天市場折抵消費金額(1點折抵1元)。

備註：

1.Rakuten Monkeys保有變更及增列會員守則相關條文之權利。

2.樂猿卡申購後無法取消退貨。

3.樂猿卡申購成功後，請以申購之樂天會員帳號登入Pickup app，方完成開卡作業。

4.每一樂天會員帳號限購一張樂猿卡，請勿重複訂購，Rakuten Monkeys將會自動取消重複訂購之訂單，不另行通知。

(中時 )