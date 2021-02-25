three defenders on Steph

& he still got the bucket. pic.twitter.com/9brDSqpfWT — Golden State Warriors (@warriors) February 25, 2021

儘管因為上半場被對方打到流鼻血，勇士明星後衛柯瑞全場三分球僅有投11中1的離譜表現，他仍拿下全場最高24分，外加8助攻、8籃板的接近大三元演出，幫助勇士111比107氣走地主溜馬，目前勇士18勝15敗，續居西區第8位置。

柯瑞在上半場快結束時，一次上籃遭到對方打中臉部，當場造成流鼻血，但他塞上兩塊棉花繼續上場罰球，甚至整個第3節都沒拿下，連帶造成他原本就很低迷的三分手感更差，幸好他的隊友相當爭氣，特別是卓雷蒙格林與威金斯等人。

儘管勇士下半場都占領先優勢，溜馬仍靠布羅格登最後關頭連取4分，把比數追成105比107的緊張局面，幸好柯瑞10.1秒穩穩兩罰俱中，重新擴大勇士領先優勢，接下來溜馬發球出現失誤，也讓卓雷蒙格林站上罰球線兩罰帶走勝利。

除了柯瑞「塞棉花」奮勇拚戰，烏布雷也拿全隊次高17分，威金斯15分，帕斯卡13分，卓雷蒙格林拿下12分、11助攻與9籃板的準大三元；溜馬以沙波尼斯22分、16籃板及4助攻表現較佳，布羅格登24分，麥克戴摩也有15分進帳。

(中時 )