受教學生成績變好，用另類獎勵惹上麻煩了！一位29歲英國女子在大陸貴族學校任教甚受好評，因此被家長私下延攬到府教英語，然而，後來透過家中監視器得知，她祭出的獨門教學秘訣，竟是英語成績變好就可和她嘿咻一次。該家長發現後憤而報警處理，後來了解，有數名錢人家的孩子受她猥褻得逞。

陸媒《教育資訊新報》報導，這位29歲英國外師(化李老師)於2018年赴陸，在廣州一所貴族學校教初中和高中英語，因為她講課風趣、性格大方，很多孩子都喜歡上她的課，而英文成績差的也主動讓父母請她上門輔導，凡是經過她輔導，各個成績突飛猛進，家長們甚覺滿意。

不過，去年5月，李老師像往常一樣來，到一名初三學生家補習英語，學生家長因做外貿生意常年不在家，為讓孩子學習成績不落後，花高價請她每星期五晚上到家裡補習。一天正巧保姆做過晚飯後請假回家，家中只有師生二人，這給李老師創造了機會，因為她與學生有個見不得人的約定，只要學習成績上升快，就可以獲得與老師嘿咻一次的機會，當晚二人先把課程完成，然後就在客廳沙發上上演了一段「歐美愛情動作片」。

但是二人不知，家長因為長期不在家，已在家中客廳安裝一個遠端攝影鏡頭，可以在外地監控家中情況，而裝攝影鏡頭只有夫妻二人知道，兒子並不知情。就在當晚11點多，學生母親在外地回看家中監控影片，看到外師與自家兒子嘿咻的畫面非常震驚，於當晚火速飛回廣州善後。

父母與兒子談話後得知，最早是李老師先對學生動手動腳的，並在一次家中無人時對其猥褻，在那以後與其以成績做出約定，二人半年內已做過幾10次，父母此時才知，孩子被這名外教老師玷污迫害了，並向轄區派出所報警處理。

(中時新聞網)