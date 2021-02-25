女星大S和汪小菲結婚11年，婆婆是前俏江南的CEO張蘭，2019年張蘭疑似大量出售俏江南持股，導致資產被凍結，超過50萬港幣(約180萬新台幣)的資產都得申報，因此遭判監禁1年，然而張蘭仍不受影響，時常在社群平台更新近況，還曬出要價43萬的名牌包，讓外界看傻眼。

已經62歲的張蘭過著奢華生活，更時不時在社群平台上炫富，去年底她身穿金色絲綢睡衣教大家如何熱紅酒，就有眼尖網友發現，這件睡衣要價超過3萬元人民幣（約12.9萬新台幣），日前她又上傳一段影片，只見她戴著墨鏡，肩上還披著藍色大衣，看起來十分浮誇高貴，而她手上的包也要超過10萬人民幣（約43萬新台幣）。

張蘭的睡衣價格不斐。(圖/翻攝自微博)

然而事實上張蘭因沒有遵從香港高等法院的指示，法院認定她藐視法律，判刑監禁1年，張蘭提出上訴後，近期確定遭駁回，法院也正式下達拘捕令，網友對張蘭怡然自得的態度感到詫異，還有人諷刺，「她沒高調炫富，這包包和衣服是人家最便宜的，窮人不懂」。

張蘭也在開直播時提及此事，她強調自己沒做虧心事，是遭到小人算計，「說我違法就違法，你覺得我藐視法庭，你就來抓我呀，我在北京國貿大廈等著你」，講到激動處忍不住在鏡頭前落淚，委屈地表示她不捨兒子和兒媳因為她遭到外界攻擊，掀起熱議。

(中時新聞網)