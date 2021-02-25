中央流行疫情指揮中心宣布3月起鬆綁外國人入境及轉機規定，台北市長柯文哲25日表示，在全世界新冠肺炎疫情趨緩下，台灣沒有理由嚴格鎖國，他認為中央放人進來也會量力而為，但在過程中北市會和中央保持連繫，維持在北市防疫能量可控制範圍內，開始讓更多國際交流恢復。

柯文哲今出席市府舉辦後疫情產業數位轉型政策白皮書發表會，面對下月開放境外人士來台，他指出，這是動態平衡，每天監看各國疫情，其他國家開始打疫苗，感染人數在下降，全世界疫情趨緩，在這情況下，台灣沒有理由這麼嚴格鎖國。

柯文哲認為，中央放人進來會量力而為，台北市居家檢疫人數昨天有3300多人，過年有一批人回來後，現在比較少，市府將嚴格管控居檢人數，若像現在降到3000多人，就可以放多一些人進來，但爬到9000多人就超過防疫能量。

他說，在全世界疫情趨緩狀態下，嚴格鎖國慢慢放鬆，但過程中會和中央保持密切連繫，維持在北市防疫能量可控制範圍內，開始讓更多國際交流恢復。

(中時 )