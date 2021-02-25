台達電(2308)將於下午舉行法說會，受惠於電源、IA及電動車產品出貨暢旺，台達電2020年合併營收、營業淨利及稅後盈餘同步創下歷年新高，日系外資及美系外資在法說會前分別給予台達電「優於大盤表現」及「建議加碼」評等，不過昨天外資大舉賣超，台達電今天盤中股價走弱。

台達電109年合併營收為2826.05億元，年成長5.4%，營業毛利為872.12億元，年成長17.07%，合併毛利率為30.86%，年增3.08個百分點，營業淨利為314.25億元，年成長61.92%，營業淨利率為11.12%，年增3.88個百分點，稅後盈餘為254.85億元，年成長10.24%，每股盈餘為9.81元，去年營收、毛利率、營業淨利、稅後盈餘及每股盈餘同步創下歷年新高。

台達電董事會決議每股配息為5.5元。

日系外資及美系外資在台達電法說會前發布最新報告，分別給予台達電「優於大盤表現」及「建議加碼」評等，其中美系外資指出，台達電2020年第4季毛利率為31.1%，季減0.9個百分點，年成長1.8個百分點，營業淨利率比我們預估高出0.4個百分點，去年第4季優異的獲利表現顯示台達電擁有穩紮的營運專業，以及愈來愈多的伺服器電源等基礎建設、自動化及電動車相關產品，我們預期，在出貨規模放大、產品升級與組合優化，台達電2021年淨利率將持續成長，給予目標價350元。

(時報資訊)