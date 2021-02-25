電動車新創公司Fisker宣布與鴻海科技集團達成製造協議，周三股價應聲飆漲38.61%，收在22.58美元。

Fisker去年透過反向收購上市，目前市值為52.6億美元。

兩家公司周三共同宣布已簽署備忘錄，由這家為蘋果組裝iPhone而聞名於世的台灣電子代工大廠，每年為Fisker生產逾25萬輛電動車。

Fisker與鴻海表示，預計將於2023年第四季開始生產合作協議中的電動車。除了此款計畫中的電動車將是新車款之外，公司高層幾乎未提供其他更多的相關細節。

Fisker執行長Henrik Fisker發布聲明表示，Fisker將創造一種跨越社會藩籬的汽車，同時提供結合先進技術、理想設計、創新且物有所值的產品，以履行我們的承諾，創造出世界上最能永續發展的車輛。

兩家公司表示該代號為「Project PEAR」（個人電動車革命項目）的合作協議，預計將於今年第二季完成。

這將是Fisker近幾個月來敲定的第二項重大協議，此前該公司與車用零組件供應商麥格納國際（Magna）達成協議，將合作生產其首款規畫中的電動車Fisker Ocean。麥格納和Fisker預計於2022年第4季開始生產Fisker Ocean，此款電動車最初將獨家由麥格納在歐洲生產。

(時報資訊)