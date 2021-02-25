據住展雜誌統計，2020年北台灣新成屋、預售屋建案平均銷售率約為58.36%，不僅連4年正成長，更創下2014年以來新高。住展雜誌研發長何世昌表示，去年房市受惠於低利、貨幣寬鬆環境所催生出的資金行情，新建案市場買氣熱絡，建案年銷售率已超過五成的多空分水嶺，代表房市已是標準的多頭格局。

今年因預期經濟成長力道強勁，假如政府不再重手打房、且低利與貨幣寬鬆環境未有急劇性改變，何世昌認為，整體環境將有利於房市發展，建案平均銷售率應可維持於五成以上，市場將持續處於多頭復甦的軌道之上。

據住展雜誌統計，2020年北台灣新成屋、預售屋建案總規劃戶數共計101,913戶，扣除建商保留戶、股東戶與地主分回戶後，釋出到市面銷售的可售戶數為74,044戶，累計成交戶數為43,213戶，剩餘戶數為30,831戶，平均銷售率約為58.36%，不僅連四年正成長，更創下2014年以來新高。

與2019年相比，2020年新建案成交戶數大增10,438戶，年增幅約31.8％。若換算為成交金額(以表價計)，則2020年成交額約7,283億元，較2019年激增約2,414億元，年增幅高達約49.6％。

北台灣各縣市中，以新竹地區新建案表現最為強勁；新竹縣市去年可售戶數為9,338戶、售出戶數6,592戶，剩餘戶數為2,746戶，年銷售率高達約70.6％。

北市雖然房價居高不下，先後遭到豪宅稅、囤房稅與房屋稅大漲等衝擊，近年又面臨戶籍人口大量流失，但房市韌性卻超乎想像，台北市2020年建案平均銷售率亦竄高至68.6％，較2019年暴增約十八個百分點，購屋需求依然穩健，頗有回歸房市領頭羊的味道。

去年北台灣建案銷售率表現較差的是基隆市，年銷率約48％敬陪末座。雖然基隆市況相對不好，但房價仍跟隨大環境景氣轉好而上揚。

(時報資訊)